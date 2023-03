Kristjan Gold filmist "Vaal": kogu film baseerubki Brendan Fraseri väga heal rollisooritusel

Kinodesse jõudis just film "Vaal", kus Brendan Fraser kehastab ülirasvunud meest, kes püüab oma tütrega uuesti suhteid üles soojendada. Filmihuviline Kristjan Gold tõdes, et tegemist on eelkõige näitleja-filmiga ja kogu film baseerubki Fraseri väga heal rollisooritusel. Ta usub, et Fraser võidab oma soorituse eest tänavu ka Oscari.

"See on selline film, mis on eelkõige näitleja-film," märkis "Ringvaates" raadiosaate "Filmikägu" juht Kristjan Gold.

"Kui kogu film baseerubki ühe näitleja väga heal rollisooritusel. Film ise tervikuna ... siin on vaidlusi, aga sa ei saa väita, et Fraser ei tee väga head rolli."

Film jutustab loo 272 kilogrammi kaaluvast mehest, inglise keele õpetajast, kellel tervis on halvenenud ja püüab oma tütrega uuesti suhteid üles soojendada, teades, et tal endal pole enam kaua elada jäänud.

"See on hästi psühholoogiline taust selles mõttes, et miks inimene endaga niimoodi käitub, miks ta on nii kaugele läinud ja karistab end sellega, et ta üle sööb – need on küsimused, millega see film natukene tegeleb."

Film toimib Goldi sõnul nii hästi seepärast, et see on stsenaristi enda isiklik lugu.

Ta tõstis eriti esile filmi uuele tasemele tõstetud grimmikunsti. "See filmiti pandeemia ajal. Neli tundi läks aega, et Fraserile see peale panna ja tund aega, et peale panna."

Gold sõnas, et kui tavaliselt on nn paksugrimmi kasutatud koomilistel eesmärkidel, aga "Vaala" puhul on tegemist tõsise looga. "Ta ei tohi mõjuda koomilisena, mistõttu seda enam on see nii muljetavaldav."

Ta ütles, et üks põhjuseid, miks film nii liigutavalt mõjub, on Fraseri silmad. "Ka paksu grimmikihi alt – kui sa näed neid lahkeid silmi. Siin on ka isiklik taak – kui oled ikkagi 15–20 aastat olnud suurest Hollywoodi filmimaailmast eemal."

Gold usub, et Fraser võidab oma soorituse eest ka Oscari. "See on Brendan Fraseri aasta, peab olema."