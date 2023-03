"Ringvaade" tegi ringkäigu PERH-i vastvalminud haiglakompleksis

PERH-i uus korpus on ennekõike mõeldud vähiravi patsientidele. Lisaks kolivad sinna neeruhaiguste osakond, apteegi lahustuskeskus ning haigla lahanguala. Y-korpuses on 134 voodi- ja 32 ravitoolikohta. Patsiente hakatakse uues haiglaosas ravima alates esmaspäevast.

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Helis Pokker ütles "Ringvaatele", et usub, et usub ja loodab, et sellises uues kompleksis tuleb inimeste tervis kiiremini kätte.

"Need seinad toetavad, tegelikult see olme, need võimalused ja ka personal töötab rõõmsameelsemalt uutest tingimustes ja see omakorda teeb meie patsiendid tervemaks ja kiiremini," tõdes ta.