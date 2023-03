Alma avaldas muusikavideo loole "Hey Mom, Hey Dad"

Uus album sündis koostöös Elvira Anderfjäldi, Tove Burman, Fat Maxi ja Deccoga.

"Selle albumiga lähen ma ajas tagasi, et uurida oma elu tipphetki ja halvemaid momente," sõnas laulja ja lisas, et albumi põhisõnul on oma hääle leidmine.

"Iga laul on nagu aus vestlus minu enda peas. Vahel perega, vahel elukaaslasega, vahel isegi vanade klassikaaslastega. Mõnikord on vestlused valusamad ja sügavamad, mõnikord kerged ja iroonilised. See on aus, intensiivne ja otsekohene," kirjeldas ta.

"Tänapäeva muusikamaailmas, kus kuulamisnumbrid on ainus asi, mis loeb, oli mul hea meel, et leidsin enda ümber need inimesed, kes tõesti tahtsid need lood minust välja sikutada. Nad nägid juba esimesel päeval minu sisse," lisas ta.