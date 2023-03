"Sinu uus sugulane" saab uue hooaja

"Saate teine hooaeg tuleb sama vägev kui esimene. Viime kokku Eestis armastatud inimesed, kel polnud õrna aimugi, et nad on sugulased. Vaatajad saavad näha põnevaid üllatusi, rõõmu ja emotsioone. Aga saadetest ei puudu ka perekondade väga isiklikud ja liigutavad lood. Mulle on jutustatud vanavanemate küüditamisest ja kadunuks jäämisest. Need on lood, mis praeguses maailmas puudutavad eriti. Saade tuletab meelde, et sõda ja kannatus ei ole meist üldsegi nii kaugel," rääkis saate autor Anna Pihl.

"Sinu uus sugulane" jõuab 9. märtsil Elisa Huubi vaatajateni, sügisel näeb sarja ETV-s.

"Uusi ja põnevaid dokumentaalsarju, mis kütkestaks vaatajat juba esimesest minutist, ei sünni telemaastikule tihti. Suurepärase taustatöö ja põnevate külalistega sarja avahooaeg köitis juba esimestest osadest sadu tuhandeid vaatajaid, mistap on ootused teise hooaja osas kõrged. Suur rõõm on tõdeda, et liigutavatest lugudest tulvil tuliuus hooaeg valmib Eesti Rahvusringhäälingu ja Elisa koostöös," sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili.

Teise hooaja avaosa keskmes on Evelin Võigemasti sugupuu ja tema uued üllatavad sugulased.