BTS-i räppar J-Hope andis koostöös J. Cole'iga välja uue singli

K-popi ansamblist BTS tuntuks saanud J-Hope andis välja uue singli "On The Street" koostöös USA räppari J. Cole'iga.

Nii mõnigi Lõuna-Korea ansambli BTS-i liige on avaldanud soolomuusikat, nende hulgas J-Hope, kes andis 2022. aasta suvel välja oma debüütalbumi "Jack In The Box".

Nüüd ilmus J-Hope'il aga uus singel koostöös J. Cole'iga, kelle muusika suureks fänniks ta end nimetanud on. Singel ilmus koos muusikavideoga, mille režissöör on Yong Seok Choi.

Möödunud aastal teatas seitsmeliikmeline ansambel BTS, et bänd pannakse paariks aastaks pausile, kuna selle liikmed peavad kodumaal kohustusliku ajateenistuse läbima. Ajateenistuse minimaalne periood on Lõuna-Koreas 18 kuud.