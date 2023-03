TÜ botaanikaaias avati uus orhideede näitus

Tartu Ülikooli botaanikaaia vanemaednik Sten Mander tutvustas "Terevisioonis", millised orhideeliigid on äsja avatud näitusel esindatud.

Mander sõnas, et näitusel saab näha orhideeliike, mis ei ole isegi poest kättesaadavad. "Väga spetsiifilised liigid," ütles ta, lisades, et kohapeal on ka viis-kuus eriilmelist liiki, mis kasvavad hästi maapinna lähedal.

Osadel orhideedel on kirevate õite asemel hoopis omapärast värvi lehed. "Eks see kuulub nende elustrateegia juurde – et nad jääksid märkamatuks," kommenteeris Mander.

"Seda on täitsa soovituslik teha," rääkis Mander huvitavast nähtusest, kus osadele orhideeliikidele lisatakse mulla sekka sütt, näiteks tõi ta kuukinga. "Nad eelistavad sellist substraati, kust vesi saab kiiresti ära voolata ja nii säilub ka hea õhuringlus juurte vahel – siis ei ole ohtu, et juured mädanema lähevad," rääkis ta. "Söel on ka head antibakteriaalsed omadused ehk ta aitab haigusi natukene ennetada."