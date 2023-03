Lonitseera avaldas uue loo "Pühendus"

Bändi solisti ja laulu autori Kaisa Kuslapuu sõnul on "Pühendus" justkui päevikusissekanne. "Võiks öelda, et Lonitseera esimene power-ballaad, mis räägib lahtilaskmisest ja leppimisest läbi magusmõruda lüürika," nentis ta.

Kuigi laul on kirjutatud ja valmis salvestatud mõnda aega tagasi, tundus bändile, et nüüd on lõpuks aeg see avalikkuse ette tuua. "Talvele kohaselt natuke introspektiivsem teema," märkis Kuslapuu.

Ansamblis Lonitseera mängivad lisaks Kaisa Kuslapuule veel Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid).

Loo salvestas ja järeltöötles Erki Paju, singli visuaali autoriks on Hildegard Reimann.