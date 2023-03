Marmormaze'il ilmus värske videosingel "Anotha Level"

"Joonas saatis mulle juba eelmise aasta novembris igasuguseid biite, mille seast jäi kõlama üks väga grime'ilik instrumentaal ning sellele genereerisingi koheselt refrääni", meenutas Marmormaze. "Lindistasin demo ära, eemaldasin üleliigsed roppused ja saatsin Joonasele, kes tegi ülejäänud maagia".

Singlile valminud muusikavideo režissöör, operaator ja produtsent on mängufilmi "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu" stsenarist Urmet Piiling. Video idee autor ja monteerija on aga räppartist Marmormaze ise. "Tekkis mõte, et äkki võtaks end videos vahele, aga mängiks pätti, politseid ja kõiki teisi tegelasi selles videos," nentis artist. "Lõpptulemuseks on sürreaalne, skisofreeniline ja mõneti koomiline taies, kus vaataja ei saa stseenide järjekorras kindel olla," muigas ta.