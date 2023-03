Ukrainas toimunud võtetelt koju naasnud Anne Veesaar: ma ei läinud kangelannat mängima

Veesaar kehastab filmis ukrainlannat, kes on elanud peaaegu 40 aastat Eestis. Tal on eesti abikaasa ning Haab mängib tema tütart, kes Ukrainlastele sõja ajal appi läheb.

Veesaare sõnul elavad Kiievi elanikud sõjast hoolimata oma tavapärast elu edasi. "Nad peavadki seda tegema, sest nad ei tule muidu toime. Aasta aega on olnud ärevus ja pinevus ning kõik on häiritud. See, kui nad saavad teha oma rutiinseid asju, päästab neid vaimselt," selgitas ta.

Haab tõdes, et enne Ukrainasse minekut ta ikkagi uuris, kui turvaline seal on. "Targemate inimeste abiga sain aru, et Kiievis ei ole tegelikult ebaturvaline. Nemad elavad seal oma tavapärast elu, lihtsalt selle vahega, et aeg-ajalt tuleb varjendisse laskuda," nentis ta ja lisas, et ka neil tuli varjendis ära käia.

Veesaar märkis, et sõja kohalolu oli siiski tunda. "Ega ma ei ole arutu, ma sain aru, kuhu ma lähen. Ma ei läinud sinna kangelannat mängima, ma läksin oma tööd tegema. Ja kui ma saan oma erialase tööga ukrainlaseid aidata, siis see on juba midagi väärt," rääkis ta ning lisas, et tänulikus, mida eestlastele avaldati, vaid võimendas filmi tegema.

Filmis pidi Veesaar ka paar korda ukraina keeles rääkima. "Meil oli enne Whatsappis mitu ukraina keele tundi, mulle ikkagi õpetati häälduseid. Vene keele oskamine ei aita absoluutselt," nentis näitleja.