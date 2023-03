Indrek Sammul oma poja esimesest suurest filmirollist: mina panen "viie"

Timotheus selgitas, et "Taevatrepp" räägib ühest keskealisest mehes, kes hakkab pärast oma sõbra surma lapsepõlve taga igatsema.

"See on selline elu mõtte otsimise lugu," märkis Timotheuse isa Indrek. "Mingil hetkel jääme teatud eas kuskile toppama ja me saame aru, et midagi on puudu, midagi peab veel olema. Siis hakkab see surma või elust lahkumise piir meile lähemale tulema ja me peame seda kõike mõtestama hakkama. Teatud eas hakatakse eriti teravalt lapsepõlvele tagasi mõtlema."

"Taevatrepp" on Timotheuse esimene suur filmiroll. "Ma läksin sinna, tegin oma töö ära ja läksin minema," kirjeldas noor näitleja tööprotsessi. "Kui ma seda tegin, ei tundunud see midagi suurt, aga kui ma nüüd vaatasin, siis tegelikult oli küll päris suur asi ja midagi jäi sellest siiski külge."

Indrek tunnistas, et esilinastusel sai ta poja debüüti rahuliku südamega vaadata. "Selles mõttes oli mul rahulikum vaadata, et kuna hea kursusekaaslane ja sõber Mait Malmsten mängib peategelast, siis pärast läbivaatamist ta helistas mulle ja ütles, et kõik on korras ja läheb väga ilusti," sõnas ta ning lisas, et jäi poja sooritusega väga rahule. "Mina panen "viie", tõsiselt sügav lugupidamine."

Ka tulevastele filmipakkumistele Timotheus kätte ette ei pane. "Kui võimalus tuleb, siis eks ma haaran sellest kinni," sõnas noor näitleja, kes pooleteist aasta pärast lõpetab kooli ja soovib seejärel lavakunstikooli edasi õppima minna.