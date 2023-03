"Laulu- ja tantsumängude" produtsent: orkestri asemel on stuudios koorid, tantsijad ja rahvamuusikud

"Tantsijad tantsivad hea rütmiga tantse, koorid laulavad kõige ägedamaid koorilugusid," tutvustas uut saadet produtsent Karmel Killandi, lisades, et sinna sekka räägitakse ka vahvaid lugusid.

"Küsime ägedaid küsimusi laulu- ja tantsupeo ning ka Eesti ajaloo ja meie suurmeeste kohta," lisas Killandi. Küsimustele vastavad teadatundud Eesti inimesed, kes on ühtlasi laulu- ja tantsupeo fännid, nende hulgas ka Tõnis Niinemets, Karl Robert Saaremäe ja Maria Listra. Saate küsimused koostab Tiit Naarits.

Killandi sõnul on saate ülesehitus sarnane "Orkestri mängudele". "Nüüd on lihtsalt orkestri asemel stuudios koorid, tantsijad ja rahvamuusikud," sõnas ta.

Rahvatantsujuht Maie Orav sõnas, et rahvatantsus peab alati mees juhtivas rollis olema. Killandi tunnistas aga, et tema lemmik tants, mis saates esitati, oli "Tootsi ja Teele" tants. "See oli nii emotsionaalne," kirjeldas ta noorte etteastet.

"Laulu- ja tantsumängud" on ETV eetris reedeti kell 20.