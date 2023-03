TUJA 2023 | Viljandi Vox soovib kuulajatele rõõmu ja mõtteainet pakkuda

Viljandi Vox on vokaalkvintett, mis sai alguse ajal, mil ansambli liikmed koos Viljandi kultuuriakadeemias õppisid. Ansamblisse kuuluvad: Laura Emilia Tiit (sopran), Sandra Eowyn Karu (alt), Ingrid Rabi (alt), Carlos Liiv (tenor) ja Mattias Simson (bass).

Peale ülikooli lõpetamiseks viis elu noored mõneks aastaks erinevatele radadele, ent heameel ühiselt loodud muusikast tõi koosseisu möödunud suvel taas kokku.

Ansambel kirjeldas, et nende muusika on värske, liigutav ja muhe ning nad soovivad oma lugudega kuulajatele rõõmu ja mõtteainet pakkuda. Üheskoos esitab Viljandi Vox kodu- ja välismaiseid laule ning nende mitmekülgsesse kavasse mahub nii jazz- kui ka popmuusikat, mille sekka on lisatud ka paar omaloomingulist pala.

Viljandi Voxi seni värskeim videosingel "Raudahjus põlesid puud" ilmus 2020. aasta kevadel.

Viljandi Vox esineb:

10.03 kell 19 Viljandi teatrihoovis

11.03 kell 20 Tallinnas, Philly Joe's