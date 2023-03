Hollandit esindavad Eurovisioonil Mia Nicolai ja Dion Cooper looga "Burning Daylight"

Muusikute sõnul on nende eurolugu ood elus esinevatele raskustele ning nendest ülesaamisele. Nicolai ja Cooper kirjutasid laulu koos 2019. aasta Eurovisiooni võitja Duncan Laurence'i ja Jordan Garfieldi ning Loek van der Grinteniga.

Duo lausus, et nende eurolugu on saanud inspiratsiooni erinevatest universaalsetest probleemidest inimeste elus, nagu suhte lõppemine, lähedaste kaotamine, valel ametikohal töötamine, stess ja selle käes kannatamine.

"Mõnikord tunneme end ummikseisus olevat ja päevad lähevad justkui iseenesest, eesmärgita mööda," selgitasid nad, lisades, et tegelikult on just sellised eluhetked suurimateks isikliku arengu võimalusteks. "Öelge hüvasti vanale elule, kus te end nagunii suurepäraselt ei tunne."