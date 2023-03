Koomiksikunstnik: ega inimesed väga palju lugeda ei viitsi

Tammjärv tutvustas, et ühel koomiksi leheküljel võiks olla maksimaalselt kuus pilti ning lisas, et head pildid saavad alguse heast ideest. "Parem oleks mõelda sellele, et inimesel, kes koomiksit loeb, oleks huvitav," kirjeldas ta koomiksi loomise protsessi algust, kus tuleb idee looks ümber teha.

Koomiksikunstnik sõnas, et koomikseid tehes keskendub ta rohkem pildimaterjali loomisele, kui seal esinevale tekstile. "Ega inimesed väga palju lugeda ei viitsi – pilti on kergem vaadata," rääkis ta. "Pilt annab juba mingisuguse loo kulgemise ette."

"Koomiks on natuke nagu film – seal on üldplaan, kus näeb hästi palju asju ja lähiplaan, kus on mingisugune persoon lähedalt," jätkas ta, viidates sellele, et erinevad taustad teevad loo jälgimise huvitavamaks.

Tammjärv demonstreeris stuudios koomiksit, mille ta kohapeal valmis tegi ning selle loo keskmes on põrsas, kes soovib endale teha tätoveeringut, mis tema varakust näitaks.

Tammjärv on ka žüriiliige koomiksikonkursil "Raharöövlid", kuhu oodatakse 1.-12. klassi noorte koomikseid kuni 31. märtsini.