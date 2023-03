Räppmuusik ROM avaldas uue loo "Sxdametu"

Lugu räägib autori sõnul probleemidest, mis võivad tekkida kui partnerid pole piisavalt pühendunud ning seeläbi tekib kuvand justkui oleks üks pooltest "sxdametu".

"Mis on aga päriselt reaalsus, oleneb kontekstist ning seda teab ehk igaüks ise. Siiski usun, et äratundmist on selles loos vähemalt natukenegi kõigile."

Uus lugu sisaldab tema sõnul žanriliselt justkui kõike, mis üheks hitiks tarvis -- meeldejääv refrään, korralik räpisalm ja tuline kidrasoolo. "Kõige lihtsam on vist öelda, et tegu on alternatiivrokiga, kuid soovitan kõigil räpisõpradel sellegipoolest träkk üle kuulata. Sinna sai ka korralikult räppi pandud."

Loo instrumentaali, miksimise ja masterdamise eest vastutab Sander Sadam. Sõnad kirjutas ROM ise.

ROM on varasemalt koostööd teinud näiteks Sämi, R.V ja Kirotiga.