Metallica avaldas singli eelolevalt albumilt

Metallica avaldas koos muusikavideoga singli "If Darkness Had a Son" oma eelolevalt albumilt "72 Seasons".

Loo video režissöör on Tim Saccenti, kellega bänd on sageli koostööd teinud ja kes on lavastanud muusikavideod ka nende viimastele singlitele "Screaming Suicide" ja "Lux Æterna", vahendab Pitchfork.

Bänd kuulutas oma uue albumi, "72 Seasons" välja mullu novembris. 12-looline album saab olema Metallica esimene pärast kuut aastat, kui ilmus "Hardwired…To Self-Destruct". Uue albumi produtseerisid Greg Fidelman, James Hetfield ja Lars Ulrich ning see ilmub 14. aprillil, millele järgneb ka samal kuul algav suur turnee.