Ööfotograaf: eks see töö on ebameeldiv küll

Madalvee kinnitas, et palju inimesi tegeleb sama asjaga millega ka tema. "Muu fotograafia kõrvalt käivad paljud ka öösel väljas, kes päeval võib-olla ei jõua kuskile. Öö on variant, kus saab sellega tegeleda. /---/ See ei ole mu töö, see on hobi."

"Kunagi, kui ma hakkasin fotograafiaga tegelema, käisin ka päevatööl. Päeval ei ole aega minna, aga tahaks minna, siis lähed õhtul. Pimedas on kihvtim. Salapärasem."

Ööfotograafile on hea aeg, pime aeg augusti keskpaigast umbes märtsi lõpuni. "See aeg on peamiselt külm, nii et eks ta on ebameeldiv küll," tunnistas ta. Ühtegi UFO-t ta oma kaamerasilma ette saanud ei ole. "Igasugusi hääli olen kuulnud ja loomi olen näinud, aga UFO-sid mitte."