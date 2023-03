The Weeknd mängib peaosatäitjat uues filmis, kus astub üles ka Jenna Ortega

Muusik The Weeknd astub esimest korda meespeaosatäitjana üles filmis, mille pealkiri on veel selgumisel ning kus mängivad ka Jenna Ortega ja Barry Keoghan.

Uue filmi režissöör, kus The Weeknd näitleb, on Trey Edward Shults ("Waves", "It Comes at Night") ning selle stsenarist on Shults koos The Weekndi (Abel Tesfaye) ja Reza Fahimiga. Lisaks on The Weeknd ka filmi tegevprodutsent.

Varsti ilmuva filmi žanri ei ole veel avalikustatud, kuid teada on, et stseene võetakse üles Los Angelese piirkonnas. Peale The Weekndi on filmis ülesastumist kinnitanud Jenna Ortega ("Wednesday") ja Barry Keoghan ("Dunkirk").

Varasemalt on The Weeknd näitlemist katsetanud kõrvalosatäitjana 2019. aasta filmis "Uncut Gems". Samuti tuleb varsti välja HBO sari "The Idol", kus The Weeknd koos "Euphoriast" tuntud näitlejat Sam Levinsoniga üles astub.

Sel suvel saab The Weekndit näha ka Eestis, kui ta oma maailmaturnee "After Hours 'Til Dawn" raames 12. augustil Tallinna lauluväljakul kontserdi annab.