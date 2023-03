TUJA 2023 | Sandra Eowyn triot inspireerivad elu ja vanaema kootud sokid

Sandra Eowyn Trio on värske koosseis, mille muusika on kirjutanud ja seadnud ansambli vokalist Sandra Eowyn Karu. Lisaks Karule kuuluvad triosse Lota-Loviisa Rohtla (kontrabass) ning Mirell Kurgi (klaver).

Sandra Eowyn Karu on Võrumaa juurtega noor muusik ja laulukirjutaja, kelle muusikat iseloomustab artisti sõnul ehedus. Tema lugude sisse on põimitud elus olemise ilu, õrnus ja sügavus.

Muusika kirjutamisel inspireerub ta enim elust enesest – inimestest ta ümber, loodusest, armastusest ja seiklustest. "Inspireerun tegelikult täitsa tavalistest asjadest – mõnest hingepaitavast sõnapaarist, aeglaselt langevast lumest või vanaema kootud villastest sokkidest. Neid kõiki seob see elusolemise tunne. Tihtilugu on see tunne nii suur, et ei jää muud üle, kui see oma muusikasse põimida," sõnas muusik.

Kui varem on Karu muusika olnud rohkem singer-songwriter stiilis, siis uuele koosseisule kirjutatud palad on muusiku sõnul julgemad, ning trio helikeel on rohkem jazz-muusikale omane.

Sandra Eowyn Trio esineb:

08.03 kell 19 Tartu Ülikooli kohviku baar Drinkgeld

11.03 kell 20 Philly Joe's Tallinn