Tõnis Niinemets meenutas rahvatantsutrenne: mind häiris päkasirutus

Uue saatesarja juht Margus Saar tõdes, et saates esitatakse ka päris raskeid küsimusi. "Igaühel on keegi tuttav, kes on laulu- või tantsupeol käinud. Kui ta ise ei ole, siis tema sugulane ikka on," rääkis Saar, et laulu- ja tantsupeoga seonduv info jõuab inimesteni erinevatest allikatest. "Ja tuli välja, et Tõnis Niinemets on tantsupoiss," muigas ta. "Ta on tantsupeol käinud."

Niinemets sõnas, et rahvatantsu tantsides on üks kõige tähtsaimaid võtteid käed puusal rusikas hoida. "Mind häiris kohutav päkasirutus," meenutas Niinemets, millised tantsuvõtted talle rahvatantsus ei meeldinud. "Ma mõtlesin, et ma ei pinguta seda tehes maksimaalselt, sest mulle tundus, et see läheb juba mingi muu tantsu žanrisse."

"Ma käisin võitslustantsu trennis ka kunagi," tunnistas Niinemets, ent lisas, et talle ei sobinud hästi selle tantsustiili riietustavad, mistõttu ta trenni lõpuks katkestas.

"Punklaulupeo "Mesipuuks" ("Ta lendab mesipuu poole" – toim.) on saamas "Insener Garini hüperboloid"," sõnas Üllar Saaremäe, kes samuti uues saatesarjas osaleb ning kes Rakveres neli punklaulupidu korraldanud on.

"Selles on mingi tõlkimatu ilu," kommenteeris omalt poolt saates osalev laulja Maria Listra "Ta lendab mesipuu poole" lugu, mis eestlastele alati liigutavalt mõjub.