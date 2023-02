Itaalias toimub igal aastal traditsiooniline apelsinide sõda, mis sümboliseerib vabadust

"Tegelikult sümboliseerib see võitu türanni üle, kuna kunagi valitses Ivrease linna üks väga julm mees, kes terroriseeris linnarahvast ja muu hulgas ka kõik noored tüdrukud, kes abiellusid, pidid enne oma pulmaööd tema lossist läbi käima," tutvustas Pärn-Valdoja Itaalias Ivreas aset leidvat traditsiooni.

"Kaarikud sõidavad läbi linna ja võistkonnad, kes n-ö kurjuse vastu võitlevad, on linna tähtsaimatel väljakutel," kirjeldas ta võistluse ülesehitust, kus üksteist apelsinidega loobitakse.

"Kõik, kes ei võistle, kannavad peas punast mütsikest ja see sümboliseerib ka vabadust ning see tähendab ka seda, et ärge mind loopige," rääkis Pärn-Valdoja riietusesemest, mida ta kandis. "Ja tõesti kohe, kui ma mütsi peast ära võtsin, nii sain apelsiniga vastu pead," muigas ta.

Apelsinisõja võistlus toimub tänavatel ning sellest on võimalik kõigil osa võtta. "Ma sain apelsiniga vastu nägu. Pole keskpäevgi, aga juba sain viga," rääkis rõõmsameelne itaallanna, kes apelsinisõjas võistles.

"Igatsetakse vabadust, taassündi ja tavalist elu. Seda vabadust, mille Covid-19 ja isolatsiooniga vaidi kaotasime," kommenteeris teine kohalik osaline.

Pärn-Valdoja kinnitas, et enamik apelsine, mida sõjamängus kasutatakse, et ole enam söömiseks kõlbulikud. "Pärast lähevad need kõik kompostiks."