Soome piloot eksitas lennureisijad virmalisi imetlema

Finnairi reisijad olid teel Kuusamost Helisngisse, kui piloot otsustas poolel teel, Kajaani linna kohal 360-kraadise pöörde teha, et pardalolijatele virmalisi näidata.

Lennureisijatele avanes vaade erkrohelistele virmalistele ning nii mõnigi reisija avaldas hiljem sotsiaalmeedias tänu piloodile, kes pardalolijatele silmailu imetlemise võimalikuks tegi.

Many thanks to the Captain of Finnair flight AY488 from KAO to HEL tonight for making an unscheduled 360 up in the air so all passengers can enjoy the magic @Finnair pic.twitter.com/5QujW4nMFZ