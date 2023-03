Funk-festvali korraldaja: muusikamaailmas on oskustel ja enda müümise oskuse vahel väga suured käärid

Uue funk-festivali FinEst korraldaja Sten Valdmaa rääkis "R2 Pulsis", et hetkel on küll Eestis funk-muusika õitseaeg, ent võrreldes popmuusikutega saavad funk-muusikud kontsertide eest palju väiksemat tasu.

Valdmaa sõnul on viimaks funk-muusika õigseaeg ka Eestisse jõudnud. "Kui me räägime funk-festivalidest, siis mujal maailmas on need juba aastakümeid olnud, aga Eestisse alles hakkavad tekkima."

Valdmaa nentis ka, et muidugi peaksid inimesed tegema seda, mis neile meeldib, aga eriti muusikutena tuleb ka vahel mõelda sellele, mis teistele meeldib ja n-ö leiva lauale toob. "Muusikuna on see raske – teha endale mitte meeldivat muusikat, aga vahel on see lihtsalt vajalik."

"Väga suured käärid on pop-muusika ning funk- ja jazz-muusika vahel – tasude erinevused on kümnekordsed," rääkis Valdmaa, et popmuusikuid väärtustatakse Eestis üldiselt rohkem. "Aga see oleneb ka sellest, kuidas sa ennast kehtsetada suudad," lisas ta.

"Muusikamaailmas on oskustel ja enda müümise oskuse vahel väga suured käärid," ütles Valdmaa, lisades ka, et muusikud jäävad tihtipeale kindlatesse mõttemallidesse kinni – näiteks arvatakse, et kui ollakse väga kaua mingit pilli õppinud, siis peaks automaatselt kontserdi eest kõrget tasu saama. "Aga tegelikult peavad muusikud aru saama sellest, et sind kuulavad inimesed, kellest 99 protsenti ei ole mitte kunagi muusikat õppinud," põhjendas ta. "Selleks, et muusikast aru saada, ei pea sa olema muusikat õppinud."

FinEst Funk toimub 10.-11. märtsini Tallinnas meelelahutuskeskuses Kärbes Kitchen & Bar.