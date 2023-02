Kenneth Rüütli, Koit Toome ja AG andsid välja ühissingli "Tuledes"

Rüütli sõnas, et idee Koit Toomega lugu teha sündis juba 2014. aastal, kuid kiirete elutempode tõttu lükkus koostöö pidevalt edasi. Muusik märkis, et vahepealsete aastate jooksul on hoo sisse saanud ka räppar AG, kes nüüd samuti loos kaasa teeb.

Loo sõnum keskendub muusika, elu ja öise linna salapära nautimisele. Uue singli sõnade autorid on Kenneth Rüütli ja AG. Samuti on Rüütli uue singli muusika autor.