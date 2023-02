Video: vaata Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva pidustuste telgitaguseid

"Tavaliselt olen ma väga tihti välismaal. Suur rõõm on olla kodumaal ja kodupublikule mängida ning mängida nii ägedat teost nagu Vivaldi "Talv"," kommenteeris viiludaja Hans Christian Aavik Eesti Vabariigi aastapäeva pidustustel esinemist.

"Me saame rahulikult seista ja teha seda, mida me oskame – laulda," rääkis oma vabariigi aastapäeva etteastest näitleja Märt Avandi, kes esines koos Jaan Pehkiga.

"Meie perel on selline traditsioon, et me teeme sini-must-valgeid sööke," sõnas näitleja Helena Lotman. "Viimastel aastatel on populaarsed sini-must-valgete kummikommidega tordid," muigas ta.

Muusik Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris (ansamblist 5miinust) tuli presidendi vastuvõtule koos pojaga. "Ta natuke hakkas kõne ajal tukkuma," kommenteeris Botšarov. "Aga kui kontsert hakkas, siis talle täitsa meeldis."

"Kui ma Eestisse tulin, siis ma ei osanud eesti keelt, aga ma teadsin, et kõik armastavad mind​," ütles Ukrainast pärit muusik Ruslan Trochynskyi. "Iga õige eestlane saab aru, miks ukrainlasi on vaja aidata."