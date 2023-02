Ursula Ratasepp-Oja Ukraina sõjast: algul oli tunne, et see ei saa kauem kesta

"Ma tegelikult ei mäletagi seda hetke, kui ma päriselt sõjast teada sain – ilmselt hommikul uudised avades," vastas lavastaja Mari-Liis Lill küsimusele, millisel hetkel tema Ukrainas juba aasta aega kestnud sõjast teada sai.

"Mäletan tohutut infovoogu – keegi oli telekas, keegi oli välismaisel uudistelehel, keegi oli kodumaisel uudistelehel ja kamba peale kokku proovisime aru saada, mis toimub ja kas see päriselt on võimalik," meenutas Lill, kuidas sõprade seltsis 2022. aastal vabariigi aastapäeva tähistamine sootuks teistmoodi aset leidis.

"Ma mäletan, et mu pojad ütlesid eelmisel õhtul, et nad tahaksid kindlasti minna lippu heiskama. Me panime äratuse, ärkasime enne päikesetõusu ja siis ma nägingi uudistest, et sõda on alanud," meenutas näitleja Ursula Ratasepp-Oja. Ta tunnistas, et ta ei mäleta seda hetke, mil sai aru, et sõda jääb pikalt kestma, ent lausus, et algul oli tal tunne, et sõda saab ruttu läbi. "Algul oli tunne, et see peab kohe lõppema, see ei saa kauem kesta."

Lill rääkis, et on korduvalt rahalisi ja materiaalseid annetusi ukrainlastele teinud. "Varjevõrke olen punumas käinud," lisas ta. "Kõik kapid said tühjaks sorteeritud," viitas Ratasepp-Oja erinevatele asjadele, mida ta ukrainlastele annetas. "Praegu olen põhiliselt jäänud rahaannetuse juurde."

"Ka need lood said tehtud suuresti selle jaoks, et tõmmata tähelepanu annetustelefonile," viitas Ratasepp-Oja pagulasabi telefoninumbritele.

Lill sõnas, et Vikerraadio saatesarja jaoks ukrainlasi küsitledes ei soovinud nad nende hingehaavu kuidagi lahti kiskuda ja kõnelesid nendega, kes seda ise teha soovisid. Viis lugu valiti "Ukraina lugude" jaoks välja kohalike seast, kes on pärit erinevatest Ukraina piirkondadest. "Et need oleksid võimalikud eripalgelised," kommenteeris Lill lugude põhilist kriteeriumit.

Ratasepp-Oja luges stuudios ette ka ühe katkendi ukrainlanna Anna loost. "Ta põgenes siia sõja alguses ja ta elas Kiievi eeslinnas, mis sõja alguses väga tugevalt pihta sai," ütles Lill.

"Ukraina lood" on Vikerraadio eetris käimasoleval nädalal esmaspäevast reedeni kell 11.30.

Ukrainlastele saab annetada alljärgnevatel telefoninumbritel.

