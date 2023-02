Fotograaf Raigo Pajula kätlemistseremooniast: 1000 inimest tuli tunni ajaga ära pildistada

Fotograaf Raigo Paljula rääkis "Terevisioonis", kuidas presidendi vastuvõtu kätlemistseremoonia ja selle pildistamine on aastate jooksul muutunud. Ta nentis, et selle aasta stseremoonia suurim väljakutse oli kiire tempo.

Pajula sõnul on presidenti vastuvõtu pildistamine viimase kümne aasta jooksul kõige enam muutunud. "Kuni sinnamaani oli see enam-vähem samasugune," ütles ta. "Kui me räägime kätlemisest, siis sinna suunati kõik fotograafid kohale ning seal oli üks tohutu trügimine ja rabelemine," meenutas Pajula, kuidas aastaid tagasi püüdis iga fotograaf kätlemistsremoonia ajal melu sees parimaid pilte saada.

"Tänu tohutule kriitikale, mis 1990-ndatel ja 2000-ndate algul oli, ei julgeta enam nii julgeid kleite panna, nagu tollel ajal olid," arvas Pajula.

"Sel ajal trükiti meeletus koguses eri väljaandeid," jätkas ta. "Ja inimesed olid rohkem selle peal väljas, et ennast näidata," lausus fotograaf, lisades et n-ö edevuse laat presidendi vastuvõtul on oma aja ära elanud.

Pajula sõnas ka, et tänavusel vastuvõtul pildistas kaks fotograafi kätlemist ning eraldi said külalised end fotoseinal pildistada lasta, mida aastaid tagasi veel ei olnud. "1000 inimest tuli tunni ajaga ära pildistada," kommenteeris Pajula, et pildistamise tempo oli sel aastal kiirem kui kunagi varem. "Otseselt raskem see ei olnud," kinnitas aga fotograaf. "Kuigi ma ise kartsin seda väga, et kui palju inimesed kokku jooksevad ja kui palju on üldse vahet, et inimesi täispikkuses kätte saada."

"Ma pean tunnistama, et umbes kaks inimest jäid pildistamata, sest mälukaart oli vaja anda toimetaja kätte ja tuli teine sisse panna," meenutas Pajula. "Üldiselt on inimesed ikkagi rahul," rääkis aga fotograaf, et sel aastal pole tema piltidele kaebusi laekunud.