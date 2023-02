BFM-i uue plaadifirma esindaja: me ei julge lubada, et kellestki staari teeme

"Staarid peavad nad ise olema, me ei julge lubada, et me kellestki staari teeme," vastas Pajusaar küsimusele, mida muusikakonkursi DAVK võitjat ees ootab.

BFM-is tegutseb ka uus plaadifirma, mille alt on seni välja tulnud üks lühialbum ("Feelings Out") muusikutelt, kes möödunud aastal DAVK-i konkursil osalesid ning kelle looming žüriile silma jäi. "Plaadifirma võtab levitamise ja töötluse poole enda peale," selgitas Pajusaar plaadifirma väärtust. Ta lisas, et noorel inimesel ei pruugi olla raha ega motivatsiooni, et luua enda muusikale visuaalne materjal juurde ja tegeleda oma loo turundamisega.

Muusikakonkurss toimub kord aastas ning Pajusaar arvas, et plaadifirma hakkab avaldama aastas umbes paar lühialbumit. "Sõltub ka sellest, mis materjali konkursile esitatakse ja mis potentsiaali BFM Music Jr. selles näeb."

DAVK konkursil on kaks kategooriat – esimese alla käib elektrooniline tantsumuusika, filmimuusika ja muusikavideod ning teisse sobitub elektroakustiline muusika, helikunst ja videomuusika.

Konkurss sai alguse 2014. aastal ning varem kandis see Tallinna Ülikooli digitaalse heliloomingu konkursi nime. Möödunud aastal muudeti aga võistluse nimi digitaalseks audiovisuaalseks konkursiks. Tänavuse DAVK konkursi tähtaeg on 14. aprillil ja sellel saavad osaleda kõik koolinoored vanuses 11-19.