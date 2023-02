Noor muusik Cecilia: olen väga faktipõhine kirjutaja

"Terevisioonis" käis oma värsket loominugt esitamas noor laulja ja laulukirjutaja Cecilia-Martina Mägi ehk Cecilia, kes tunnistas, et on väga faktipõhine kirjutaja, pannes erinevad elust võetud olukorrad lugudesse täpselt nii, nagu need toimusid.