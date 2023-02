Vikerraadios algab uus lastesari uudishimulikele maailmaavastajatele

"Kuulge mättakesed, milleks teile kõik see teadatahtmine? Mis te sellega teete?" küsib Puuko pokudelt. "Hea on teada. On hea tunne," vastab üks vanematest pokudest Edgar Valteri "Pokuraamatus".

Uue sarja "Hea on teada" raames minnakse ühes lastega raadiostuudiost välja ja uuritakse sündmuspaigal, kuidas üks või teine asi töötab, miks on nii ja mitte naa, ning miks on hea aina rohkem teada.

Esimestes saadetes külastatakse vabaõhumuuseumi, maleringi ja panka ning avastatakse merealust maailma. Sõna saavad ajaloolane ja etnoloog Heiki Pärdi, maletreener Rainer Raud, majandusanalüütik Mihkel Nestor ja zooloog Lennart Lennuk. Sarja toimetaja on Lisete Velt, helirežissöör ja -kujundaja Emma Tamm.

"Hea on teada" on Vikerraadio eetris 27. veebruarist 3. märtsini kell 15.15 ning järelkuulatavad Vikerraadio, Jupiteri ja Lasteekraani lehel.

"Hea on teada" saadete tutvustused

Esmaspäeval, 27. veebruaril ja teisipäeval, 28. veebruaril kell 15.15: Heiki Pärdi

Eesti Vabaõhtumuuseumi nurmenukukollases Härjapea talus räägib ajaloolane ja etnoloog Heiki Pärdi lastele, kuidas elasid nendevanused talulapsed 100 aastat tagasi. Milliseid mänge nad mängisid ja mida nad sõid? Ja miks on hea vanade asjade kohta teada?

Kolmapäeval, 1. märtsil kell 15.15: Rainer Raud

Maletreener Rainer Raud tutvustab Vanalinna Hariduskolleegiumi maleringis malemaailma kirevat ajalugu ja põnevaid legende. Miks Pärsia kuningas india targa peale pahaseks sai? Kui kaua kestis maailma kõige pikem maleduell? Kust on pärit eestikeelne nimetus male?

Neljapäeval, 2. märtsil kell 15.15: Mihkel Nestor

Mihkel Nestor töötab pangas analüütikuna ja peab seetõttu väga hästi teadma, mis on raha, kust see tuleb ja kuhu see läheb. Sellest räägib ta raadiosaates ka lastele. Miks on raha välja mõeldud? Mis on kallis ja mis on odav? Miks on hea omandada rahatarkust?

Reedel, 3. märtsil kell 15.15: Lennart Lennuk

Zooloog Lennart Lennuk joonistab praegu uue lasteraamatu jaoks pilte Eestisse jõudnud võõrliikidest. Mudakrabi, ümarmudil, elegantne krevett, vööt-kirpvähk. Kas olete neist kuulnud? Kohtume Lennartiga tormise mere ääres ning uurime, kuidas on võõrliigid Eestisse jõudnud ja mis nendega küll peale hakata.