Popräppar Skuuba avaldas singli "Keelatud"

Popräppar Skuuba ja produtsent Andres Nõlvak avaldasid singli "Keelatud". Nõlvakuga koostöös on tegemisel ka räppari esimene album.

"Laul räägib kadunud armastusest, pattudest hingel ning uuestisünnist. "Sulle meeldib teha ainult kõike mis on keelatud" laulusõnades on viide sellele, kuidas meid ümbritsevad inimesed summutavad probleeme läbi keelatud ainete, mõtlemata kaasnevatele tagajärgedele," rääkis räppar ise.

Samas nentis ta, et alati on võimalus oma elule uus peatükk kirjutada ning vana, ennastsalgav elustiil seljatada. "Lisaks muutub keelatud vili maitsetuks, kui teda liiga palju kuritarvitada".

Skuuba on varem avaldanud videosingli "Rännumees", 2022. aastal esines ta festivalil Sõru Saund. Andres Nõlvak on muusikaprodutsent ja heliinsener, kes on miksinud ja masterdanud erinevaid Eesti alternatiivartiste ja helindanud kunstiprojekte ning reklaame.