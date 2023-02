Sal-Saller: nii kaua kui inimesed Smilersi kontsertidele tulevad, jaksame bändi teha

"See on väga uhke ja eks tõstab natukene kõrvust küll," tunnistas muusik, mis tunne oli presidendilt teenetemärk saada.

30 aastat Smilersit vedanud Sal-Saller nentis, et muusikat kirjutades ta sellele, kuidas Eesti muusikalukku märk jätta, ei mõtle. "Ma ikkagi teen lihtsalt lugusid ja kõigepealt peab mul endal lõbus olema. Ma pean ise nende sõnade taga seisma ja olema valmis seda lugu järgmised kümme aastat laulma."

Pillide kokkupakkimise plaani aastakümneid lavalaudu vallutanud mehel veel ei ole. "Praegu küll ei ole sellist tunnet, et ma kuidagimoodi sellest kõigest väsinud oleks. Eks see sõltub ka sellest publikust – kaua nad meid jaksavad. Nii kaua kui inimesed ikka Smilersi kontsertidele tulevad, nii kaua me jaksame hästi."

Muusik sõnas, et ta ole endale peale pannud kohustust kogu aeg tubli olla. "Ma ei ole selles suhtes väga enesepiitsutaja olnud. Jah, mulle meeldib teha tööd niimoodi, et ma ise olen sellega rahul, ja võib-olla ma tõesti piitsutan ennast selles suhtes, aga see ei eelda seda, et ma mingit kama paneks," märkis ta, viidates sellele, et narkootikume ta ei tarvita.

"Oleks tõesti tore öelda, et ma ei teaks nendest mitte midagi, aga suhteliselt noore mehena, minnes Nõukogude Liidust ära Soome vabariiki, siis sealt tuli ABC hästi kiiresti," tõdes ta ning lisas, et pigem hämmastab teda see, kui vähe on Eestis narkootikumide tarvitamisest räägitud.

Saates tuli esitamisele Smilersi lugu "Tee mis sa tahad":