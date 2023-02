Rihannal on pärast edukat Super Bowlil ülesastumist kinnitatud esinemine ka peagi saabuval 95. Oscari-galal.

Grammy-võitjast laulja esitab Oscarite jagamisel oma laulu "Lift Me Up", mis pärineb filmist "Must Panter: Wakanda igaveseks", kirjutab IndieWire.

Laul kandideerib ka parima orinaalloo Oscarile.

Oscareid jagatakse tänavu 12. märtsil.