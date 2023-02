Poole aastaga eesti keele omandanud Ukraina tudengid: jätkame õpinguid eesti keeles

Saates "Hommik Anuga" on pühapäeval külas kolm noort Ukraina meditsiinitudengit, kes on Eestis elanud vaid lühikest aega, kuid õpivad iga päev eesti keelt ning suudavad selles juba vabalt suhelda.

"Ausalt, väga hästi läheb. Mulle väga meeldib, et eestlased aitavad mind ja mulle väga meeldib Eestis praegu elada. Minu elu on praegu väga mugav," rääkis Anastasiia Fizer.

"Saime väga palju abi Eestis ja suur tänu selle eest! Mina ja minu pere, kõik elavad mugavalt siin," lisas Alim Ablialimov.

Ka Yeva Veha tunnistas, et on eluga siin rahul: "Praegu ma tunnen, et Eestis elada on kõige parem. Ma elan üksi ühiselamus ja mulle meeldib, et saan siin õppida eesti keeles, see on nii tore."

Alim ütles, et eesti keelega algust tehes tundus see väga keeruline, kuid oma üllatuseks avastas, et õppimine läks tegelikult kiiresti. "Ma tunnen ennast nagu võitleja iga kord, kui eestlased saavast minust aru," lisas Anastasiia naerdes.

Esimest korda eesti keelt kuuldes tundus see muinasjutuline. Alimi ema ütles samuti, et eestlaste kõneldu meenutab haldjakeelt. Keerulisena tundusid keeleõpingutel õ- ja ä-täht või mõistmatu näiteks väljend "kivi kotti".

Sõja tõttu katkesid noorte meditsiiniõpingud Ukrainas ning nad jätkavad haridusteed Eestis. Järgmisel aastal asuvad nad Tartu Ülikoolis õppima juba ainult eesti keeles. Praegu on nad käinud juba praktikal ning teinud seda samuti eesti keeles.

Iga päev jälgivad nad ka uudiseid oma kodumaalt. Yeva tunnistas, et loobus vahepeal uudiste lugemisest, kuna see oli liiga raske. Olulisi sõnumeid kuulis ta siis oma emalt ja vanaemalt.

Alim teadis varem Eestist vaid seda, et see on väga külma kliimaga riik ning avastas siia tulles üllatusega, et meil on neli aastaaega. Yeva oli varem Eestis käinud ning nautis väga meie kaunist sügist.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.