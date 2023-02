Hans Christian Aavik aastapäeva kontserdist: mõtestasin teose enda jaoks ümber

"Tunne oli super, mul on nii hea meel, et ma sain sellest kontsertetendusest osa võtta ja tegelikult üldse Eestis sellel ajal viibida," rääkis Aavik pärast kontserti ETV-le antud intervjuus.

Muusik kinnitas, et Eesti on tal alati südames ja tuleb siia parima meelega esinema. "Loodetavasti mind on siin aina rohkem ja rohkem," lausus ta.

Aaviku sõnul tuli aastapäeva kontserdiks valmistuda veidi teisel moel, kui ta seni harjunud on. "Siin ei olnud ju ainult tegemist mängimisega, vaid oli vaja kuskilt luugist alt tulla, vaja teada täpset ajastamist - mis kell kuskil olla. Võib-olla ka mõtestasin uuesti selle teose enda jaoks ümber, mis see võiks tänapäeval just siin tähendada.

Vivaldi "Talv" ei ole tema arvates seotud vaid praeguse ilmaga, vaid käimas on tõeliselt tormised ajad. "Ma arvan, et seda oli hea peegeldada," lausus Aavik.