Sirje Karis kannab vastuvõtul Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre loomingut

"Ma lähtusin loomulikult väärikusest ja väike rahvuslik detail jookseb hästi peenetundeliselt läbi. Arvan, et üldmulje on väärikas, modernne - nagu Eesti Vabariik praegu on," iseloomustas Aldo Järvsoo Sirje Karise riietust.

"Kogu materjal on tegelikult toorsiidist, mida ma käisin isiklikult Pariisist toomas. Ise ka õmblesin lõpuks kõik need asjad ära. Ma võtsin seda väga suure vastutustundega," kirjeldas Järvsoo talle antud ülesannet.

Presidendipaar Alar ja Sirje Karis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Tanel Veenre kõrval on Sirje Karise ehete autoriks ka Kadri Mälk. "Möödunud aasta lõpus, kui presidendiproua pöördus minu poole palvega, et teeksin ehted kleidi juurde vabariigi aastapäeva vastuvõtuks, ma hakkasin vaatama ja mõte läks lendu," kirjeldas Veenre, kelle õpetaja Kadri Mälk samal perioodil suri. Kuna proua Karis oli varem Mälgu loomingut kandnud, sooviti ka seekord sümboolselt kaasata ehete valikusse midagi temalt. "Leidsime kõigepealt ühe prossi Kadri loomingust, mille juurde mina tegin kõrvarõngad," selgitas Veenre. "Stilistiliselt tundub peaaegu üks komplekt, aga samas need kõrvarõngad on mul Bolti tõuksist tehtud," muigas Veenre. Ta avaldas, et tema jaoks on asjad väga hästi kokku jooksnud ning ta on rahul tulemusega, kus on koos õpetaja ja õpilane, vana ja uus.