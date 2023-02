Esimest korda presidendi vastuvõtul | Stefan: oskan lipsusõlme teha küll

Kui Victoria muretses rohkem oma kleidi ja välimuse pärast, siis Stefan ütles, et meestel on selles osas tunduvalt lihtsam - peaasi, et üks tume ülikond olemas on. Lipsusõlme oskab Stefan samuti ise teha, kuid tunnistas, et talle see ei meeldi.

Peagi saab kahe kuu vanuseks Stefani ja Victoria tütar Maya, kes nüüd jäi koju, et vanemad saaksid koos minna Eesti sünnipäeva tähistama. Armeenia päritolu Stefan soovib kindlasti armeenia keelt õpetada ka Mayale, kuid tunnistas, et lapsega ainult armeenia keeles rääkida on veidi keeruline.