Eesti iseseisvuspäeval tulid ukrainlased kokku, et laulda Eesti rahvale tänutäheks igakülgse abi eest laulu "Ta lendab mesipuu poole".

"Kallid eestlased, teie toetus on uskumatu! Sellel päeval, 24. veebruaril, on meil raske õigeid sõnu leida - me laulame teile südamest!!!" vahendas Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis.