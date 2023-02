Koolitaja Kati Torim: oluline on osata iseenda üle naerda

Torimi sõnul läheb Eesti naistel pingeliselt. Igapäevaselt enesejuhtimist õpetav koolitaja selgitas, et kui naised tema koolitustele jõuavad, tahetakse teada, mida teha, et parem olla. "Kogu aeg on kummaline küsimus, et mida ma pean tegema, et olla või saada paremaks," märkis ta. "See võrdlemise moment on päris võimas."

Torim tõi välja, et tihti jõuavad inimesed, kes on väga haavatavad ja vaimsete muredega kimpus, ka terapeutideni, keda rahvasuus soolapuhujutakse kutsutakse. "Ma võin isiklikust kogemusest rääkida, et ma olen kõik need soolapuhujad ja retriidid läbi käinud," tunnistas ta, ning tõi välja, et väga populaarne on kristalliteraapia, mille läbiviijad lubavad kristallide abil tšakraid avada.

"Nad ei räägi sulle aja-, stressi- ja emotsioonijuhtimisest, mida tegelikult oleks enesejuhtimiseks vaja, vaid nad ütlevad, et nad teevad su tšakrad lahti," kommenteeris Torim.

Torimi sõnul on Eestis üheks murekohaks pikad ootejärjekorrad, et päris spetsialisti juurde jutule saada. "Siis sa oledki Instagramis ja vaatad, et keegi on jälle terapeudiks saanud ja ma tulen sinu juurde. Aga ma ju ei tea, mida nad seal teevad."

Koolitaja sõnul on kolm tegurit, mis aitavad igapäevaelus paremini hakkama saada: tasakaal töö ja puhkuse vahel, oskus oma emotsioone juhtida ja huumor. "Naerge natuke iseenda üle, võtke seda elu kergemalt," sõnas ta.