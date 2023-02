Kelli Uustanil ilmus uus album "Hinge tõmme"

Laulja ja laulukirjutaja Kelli Uustani andis välja kolmanda autoriplaadi "Hinge tõmme", mida kirjeldab kui ühe naise ja ühe suhte lugu. Plaat on täis mahlakaid, kohati koomilises võtmes hetki argielust, millega kuulajal on võimalus samastuda.

Kelli Uustani on laulukirjutaja, arranžeerija, muusikateatri näitleja, häälekoolitaja, õpetaja Muusikalikoolis ning Viimsi muusikakooli vastloodud jazz-pop osakonna juht.

"Plaadi loomist inspireeris elu ise. Ümbritsev. Mu enda elus toimuv ja juba toimunud. Plaat on päris suures osas autobiograafiline. Ühe naise lugu. Ühe armastuse, ühe suhte lugu, kuhu mahuvad rõõm, ootus, armumine, lapsed. Ning ka pahupooled — pettumine, maailmade lahknemine, suhte lõpp. Nagu üks hingetõmme. Plaat algab n-ö proloogiga, milleks on lugu "Perspektiiv" ja lõpeb palvega," tutvustas Uustani oma uut albumit.

Tegemist on autoriplaadiga - niii tekst, muusika kui ka arranžeeringud on Kelli loodud. Suureks abiks kogu protsessis ja lugude läbimängimisel ning kujundamisel oli lauljanna enda trio, kes plaadil on põhikoosseisuna esindatud: Mathei Florea klaveril ning Robert Nõmmann kontrabassil. Lisaks teevad plaadil kaasa kontrabassist Raimond Mägi, bandooniumimängija Kaspar Uljas, trummarid Ahto Abner ja Aivar Vassiljev ning klarnetist Martin Kuusk.