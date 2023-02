"Ajujaht" otsib uusi osalejaid

Eesti suurim iduettevõtete kiirendiprogramm "Ajujaht" alustab 16. hooaega. Kandideerima on taas oodatud eelkõige juba toimivad meeskonnad ja algfaasis iduettevõtted, kes vajaksid lisatõuget, et jõuda oma äriga järgmisele tasemele.

""Ajujahi" 16.hooaeg algab ajal, kui märksõnaks on saanud investorite ettevaatlikkus. On arvatud, et tegemist on viimase kümnendi halvima ajaga raha kaasamiseks. Samas teame, et igas kriisis on võitjaid ja panused on tavaoludest suuremad," kommenteeris SEB Baltikumi strateegiajuht Andra Altoa. "Seega "Ajujahi" programmi pakutavat võimalust - aidata iduettevõtted investorvalmiduseni - tasuks maksimaalselt ära kasutada. Olukord seab kõrgendatud ootusi ka kaasatud ekspertidele ning ärivõrgustikule, mis seekord ületab riigipiirid," lisas Altoa.

Kõik konkursile valitud tiimid läbivad täiemahulise kiirendiprogrammi, mille lõppeesmärk on aidata võimalikult paljud ettevõtted investorivalmiduse ja skaleeritava ärini. Muuhulgas pakutakse tuge esimeste klientide leidmisel, eksporditurgudele sisenemisel ja kapitali kaasamisel. "Ajujahti" on tänavu kaasatud rekordarv võtmementoreid, kes jagavad tiimidele praktilisi nõuandeid kogu programmi vältel ning televooru sisenenud meeskondadel on võimalus oma äriideed viia ka Eestist välja.

"Ajujahi" auhinnafond on enam kui 300 000 eurot ning programmi toetajad panevad välja ka mitmeid temaatilisi eriauhindu. Kandideerida saab kuni 26. märtsini "Ajujahi" kodulehel. Põnevat programmi ja meeskondade arengut kajastav kaheksaosaline telesaade on eetris sügisel ETV-s.