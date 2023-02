Muusik Steven Ilves: muusikas ei tasu liiga otsekohene olla

"Terevisioonis" käis külas laulja ja muusikaprodutsent Steven Ilves, kes märkis, et kuigi otsekohesus on hea, ei tasu lauludes liiga otsekoheseks minna.

Artist selgitas, et tänasel päeval on ta rohkem produtsent kui laulukirjutaja, kuid ühe enam panustab ta ka enda loomingu kirjutamisesse. "Olen hakanud sellega rohkem tegelema ja tunnen ennast väga kodus," tõdes ta.

Ilves selgitas, et lugusid kirjutades tuleb mõelda ka sellele, et laulusõnad ajakohased oleksid. "Ei taha ju kedagi solvati ega midagi valesti öelda," sõnas ta ning lisas, et kuigi otsekohesus on hea, ei tasu muusikas alati liiga otsekohene olla.

"Võib-olla mõelda paar korda enne läbi, kui sa tahad midagi väga otsekoheselt öelda," leidis ta.

Ilvese sõnul annab talle inspiratsiooni muusika kirjutamiseks elu ise. "Ma olen väga palju laule oma sõprade elust kirjutanud. Kõik see, mis ma lauludesse panen, ei ole tingimata minu enda nähtud ja kuuldud," selgitas ta.