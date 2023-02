Pagarina töötav Jüri Randviir: pirukaid ma ei söö

"Ringvaade" käis külas Raplamaal elaval pagaril Jüri Randviirul, et näha, kuidas mees oma populaarseid pirukaid valmistab. Muuhulgas nentis pagar, et ise ta tegelikult suur pirukasõber pole.

Küpsetamispisiku sai Randviir lapsepõlvest, sest tema ema oli usin saiameister. "Hakkasin ka proovima ja siis hakkas meeldima," meenutas ta.

Aastaid unistas mees, et tal oleks päris oma kõigi ametlike paberite ja kinnitustega köök, nüüd on tal seegi olemas. Siiski nentis ta, et pagariks olemine ei ole alati kõige lihtsam.

"Kui sa oled pagari elukutse valinud, siis ära mingist kaheksatunnisest unest unista. Kui juba kaks tundi magada saad, siis on super. Nii palju pead sa magama, et sa liikluses ohtlik ei oleks. Kui on vabad päevad, siis magan lõunani," kirjeldas ta.

Elu jooksul on Randviir teisigi ameteid pidanud, mistõttu kutsub ta end lausa Hunt Kriimsilmaks. "Tee seda, mida sa oskad, ja kui sa ei oska, lase teha kellelgi, kes oskab," võttis ta oma kirju karjääri kokku.

Oma pirukate retseptid on pagar kõik ise välja mõelnud. "Ärge kunagi usaldage interneti retsepte sada protsenti," rõhutas ta.

"Mulle meenub toidugrupist üks postitus, kus üks neiu kaebas, et ta tegi marineeritud räimi, aga need tulid nii soolased, ei kõlba süüa. Kui ma palusin retsepti, siis nägin, et seal oli näpuviga ja ühe teelusika asemel oli üks detsiliiter soola. Kui sa paned liitri vee sisse pool klaasi soola, siis see ei saagi süüa kõlvata. Natukene peab inimene ikka mõtlema, kas see on õige," meenutas ta.

Randviir tõdes, et tänasel päeval küpsetab ta endale väga harva. "Kui see on su töö, siis sa oled pidevalt selle pirukalõhna ja -värgi sees. Ütlen ausalt, et ma ei söö neid ka siis, kui ma neid teen."