Lõhmus: "Salmonites" on meie parimad näitlejad, keda ei ole kunagi piinlik vaadata

Pühapäeval jõudis ETV2 ekraanile kaks osa legendaarsest "Salmonite" teleseriaalist. Peagi on vaatajatel võimalik nautida veel viit restaureeritud osa.

1993. aastal tele-ekraanile jõudnud "Salmonid" oli uus-rikastest rääkiv seriaal, mis kujutas seda Eesti elu, mis suurele osale elanikkonnast kunagi kättesaadav polnud. Sarja mängiti eetris kaks hooaega, kuid hiljem polnud aastakümneid sellest midagi kuulda. Nüüd selgus, et seitse osa on siiski säilinud ja nende digiteerimisega ka praegu tegeletakse.

"Hästi palju nendest "Salmonitest" lindistati üle, seda materjali kasutati siin ja seal ning tegijaid ja sekeldamist oli palju," sõnas ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru. "Nii et kusagile nad pandi ja sealt kusagilt nad ühel hetkel nõiaväel tagasi ilmusid."

Filmiajaloolase Jaak Lõhmuse sõnul püüti kommertstelevisiooni alguspäevil rahvast vaatama osta just glamuuriga.

"Seal olid meie parimad näitlejad, keda ei ole kunagi häbi vaadata. Vahel nad nagu tembutasid ja keerasid natuke kuskilt vinti üle, aga mulle tundub, et nad lustisid. Ja peale selle, nagu kohvikutes teati rääkida, teenisid nad selle pealt päris hästi," rääkis Lõhmus.

"Salmonites" Ülle Gronstaini mänginud Ülle Kaljuste ütles, et näitlejad tegid oma tööd ikka täie tõsidusega. Satiiriks muutus seriaal hiljem.

"Tekib nihuke naeruvõõristus lihtsalt," nentis Kaljuste ning tõi välja, et näiteks välismaa autodel, mis olid hakanud just Eestisse tulema, ei olnud seriaalis numbrimärke.

"Nüüd ma vaatan, et ma sõidan kaadrist välja mingisuguse autoga, mille esiklaasi silmad on üleval, aga numbri asemel on kirjas Toyota," naeris ta.

Kaks "Salmonite" osa vaadatavad Jupiteri veebikanalil.