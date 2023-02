Noep uuest albumist: see on kunstiprojekt iseendale

Eelmisel nädalal nägi ilmavalgust Andres Kõpperi ehk Noepi uus stuudioalbum "Move Your Feet". Raadio 2 saates "Pulss" tunnistas Kõpper, et uus album on eelkõige iseendale loodud kunstiprojekt.

Muusik selgitas, et uue albumi kõige läbivam teema on see, et seda kuulates saab mõnusalt puusi nõksutada, mistõttu kannabki album pealkirja "Move Your Feet".

Otsus "Move Your Feet" välja anda sündis muusiku sõnul üsna ootamatult. "Kui sa muidu annad albumi välja, siis on mõistlik võimalikult palju singleid välja anda, aga me andsime ainult kaks, sest plaan oli liikuda järgmise muusikaajastuga edasi, aga see plaan ikkagi muutus," selgitas ta.

Uus album on eelkõige suunatud Noepile endale ja tema kuulajatele. "See ei ole konkreetse playlist'i muusika ja see pole otseselt ka kõige raadiosõbralikum, aga see ei ole olnud ka selle taotlus," märkis ta. "See on kunstiprojekt endale. See on siuke lõbutsemine. Ma ei muserdu mistahes tulemusest ega sellest, kuidas sellel albumilt läheb."

Loomingulistest unistustest rääkides tunnistas Kõpper, et ta tahaks kunagi mõnes välismaises vestlussaates ära käia. "Minu jaoks oleks pull kui Jimmy Kimmel kutsuks mind saatesse ja ma saaks seal pulli teha," rääkis ta ning lisas, et suuremas plaanis unistab ta sellest, et rebased, hundid ja oravad saaksid rahulikult metsas elada.

Sel suvel annab Noep A Le Coq Arenal oma esimese kodumaise staadionikontserti. "See on mulle endale ka põnev uudis. Kui see otsus sai sajaprotsendiliselt vastu võetud, hakkas süda kohe kiiremini põksuma," tunnistas ta ning ütles, et siiamaani on kontserdi osas kõik hästi läinud.

"Suurel laval saab igasugust pulli teha. Samuti saab teoks teha ideed, mis aastate jooksul kogunenud on, kuid ruumi- või rahapuuduse tõttu pole neid siiani teha saanud," kirjeldas ta ja kinnitas, et millegagi tagasi hoidma ei hakata.