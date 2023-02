Legendaarsest "Salmonite" seriaalist on säilinud seitse osa

"Salmonid" jõudis ETV ekraanile kolme hooaja jooksul aastatel 1993-1995, kokku valmis 36 osa. Praeguseks on neist alles seitse, millest kahte on võimalik ka praegu vaadata.

Säilinud on osad 5-11, praegu on eetri jaoks korda tehtud 5-6, ülejäänud ootavad veel oma aega. ERR-i arhiivi juht Heli Pikk sõnas, et kätte saadud failide kvaliteet oli väga halb. "Eks me teeme vähehaaval need teised ka korda, aga praegu on eetri jaoks mitmed asjad vaja restaureerida, läheb veidi aega," selgitas ta.

"Salmonite" režissöör oli Toomas Kirss, stsenaristiks alates viiendast osast Mihkel Mutt. Peaosades särasid Ita Ever, Merle Palmiste, Guido Kangur, Aarne Üksküla jpt.