Iseseisvuspäeva tähtsündmused jõuavad kodudesse ERR-i kanalite vahendusel

Kell 7.30 Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni ETV, Vikerraadio, ETV+, Raadio 4, ERR.ee

Iseseisvuspäev algab üle Eesti lippude heiskamisega. Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõnet riigikogu esimees Jüri Ratas ja õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kohapealset meeleolu vahendab saatejuht Taavi Eilat. ETV+ kanalil kommenteerib sündmust Boriss Timofejev.

Kell 9 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile ETV, ETV+, ERR.ee

Päev jätkub pärgade asetamisega Vabadussõja võidusamba jalamile, kus kõnega esineb peaminister Kaja Kallas. ETV-s kommenteerib sündmust Andres Kuusk, ETV+ kanalil Boriss Timofejev.

Kell 10.15 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus ETV, ERR.ee

Oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kell 12 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul ETV, ETV+, Raadio 4, ERR.ee

Paraadi võtab vastu vabariigi president Alar Karis, juhatab Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Sündmust kommenteerivad Andres Kuusk ja kolonelleitnant Kaarel Mäesalu. ETV+ kanalil kommenteerivad Artur Zahharov ja Mihhail Malkin.

Kell 17.15 Vabariigi aastapäev Estonias ETV, ERR.ee

Pidupäev kulmineerub vastuvõtuga Estonias, mille toovad vaatajani saatejuhid Mihkel Kärmas, Piia Osula ja Anna Pihl. Õhtusse kuulub nii presidendi kõne, aastapäeva kontsert kui ka pidulik vastuvõtt koos tervitustseremooniaga, alates kella 18 lülitub Estoniasse koos ETV-ga ka ETV2.

Kell 17.30 Pidulik stuudio ETV+

Iseseisvuspäeva õhtul võtavad saatejuhid Jelena Solomina ja Ilja Nartov vastu külalisi ETV+i pidulikus stuudios. Reporterid Julia Leva ja Mark Dorfmann vahendavad sündmusi Estoniast. Pidulik stuudio jätkub pärast aastapäeva kontserti kell 19.15.

Kell 18 President Alar Karise kõne ETV, ETV2, ETV+, ERR.ee, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4

Vabariigi presidendi aastapäevakõne Estonias. ETV2 vahendab kõnet koos eesti viipekeelse tõlkega.

Kell 18.35 Vabariigi aastapäeva kontsert ETV, ETV2, ETV+, ERR.ee, Vikerraadio, Klassikaraadio

Aastapäeva kontsertlavastus tõukub praegusest heitlikust maailmast tekkinud vajadusest hoida kokku, heita pilk enesesse ja väärtustada ajatu püsimist. Seda kõike ilmestab Eesti ja maailma kultuuriloome mitmekülgne sõna ning heli. Tänavuse aastapäeva kontserdi kunstiline juht ja lavastaja on Renate Keerd, kunstnik Kairi Mändla ja valguskunstnik Rene Liivamägi. Vaegnägijatele mõeldes saab kontsert ETV-s kirjeldustõlke. Vikerraadio ja Klassikaraadio ülekannet kommenteerib Marge-Ly Rookäär.

Kell 19.15 Vabariigi aastapäev Estonias ETV, ETV2, ERR.ee

Aastapäeva kontserdile järgnevat pidulikku vastuvõttu koos intervjuudega näitab ETV, kohapealseid meeleolusid vahendavad Piia Osula, Anna Pihl ja Mihkel Kärmas. Varasema kätlemise asemel toimub tänavu presidendi tervitustseremoonia, külaliste tervitamist vahendab otsepildis ETV2. Tervitustseremooniat kommenteerivad ETV2-s Tarmo Tiisler ja Maarja Merivoo-Parro.

Mida veel aastapäeval vaadata-kuulata?

Vabariigi aastapäeval pakuvad ERR-i kanalid eriprogrammi dokumentaal- ja mängufilmidega, samuti kodumaise muusikaga. Aasta möödumist Ukrainas alanud sõjast peavad meeles mitmed erisaated.

Dokumentaalsaade "Klassiga väkke" ETV kell 9.25

Dokumentaalne eksperiment, mille sarnast pole Eestis varem nähtud. ETV võttemeeskond jälgis, kuidas Tabasalu gümnaasiumi lõpuklassi noormehed saadeti koos ühte väeossa aega teenima. Neli aastat hiljem on poistest saanud mehed. Julgeolekuolukord Euroopas on põhjalikult muutunud. "Kuuma reservi" arvatud klassivennad on dilemma ees - kuidas nemad käituksid, kui Eestis puhkeks sõda? Saatejuht on Kristjan Pihl.

Dokumentaalsaade "Ukrainlased Eestis, üks aasta sõja algusest" ETV kell 12.50, ETV+ kell 15.00

24. veebruaril täitub aasta päevast, mil Venemaa ründas Ukrainat. Eesti on olnud Ukrainale selles sõjas vankumatuks toeks, olles SKP järgi kõige suurem Ukraina abistaja. Oleme andnud riigina otsest sõjalist abi ja humanitaarabi ning oleme avanud oma uksed neile, kes põgenevad sõja eest. Aasta jooksul on Eestisse jõudnud üle 120 000 Ukraina sõjapõgeniku, üle 66 000 on ka praegu siin. Kuidas elavad need põgenikud, kelle uueks ajutiseks koduks on saanud Eesti. Saatejuht-reporter Ruslan Trochynskyi.

"Eesti tänab 2023. Riiklike teenetemärkide üleandmine" ETV+ kell 13.30, ETV kell 15.30

Iseseisvuspäeva puhul tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks, kaitstumaks, sõbralikumaks ning hoolivamaks. Riikliku autasu Eestile osutatud teenete tunnustuseks sai 167 inimest kodu- ja välismaalt. President Alar Karis andis tunnustuse üle Viimsis, kultuurikeskuses Artium.

Vabariigi aastapäeva eel, 23. veebruaril kell 20, toob ETV ekraanile erisaate "Väärtustades elutööd 2023" riiklike kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiate üleandmisest. Saatejuhid on Owe Petersell ja Katrin Viirpalu.

Animafilm "Sierra" ETV2 kell 14.15

Esimese Eesti filmina lühianimatsiooni Oscari lühinimekirja jõudnud Sander Joone "Sierra" jõuab vabariigi aastapäeval kodumaise telepubliku ette. Animafilmi keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib "Sierra" loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest. Aasta eest Prantsusmaal esilinastunud ning suvel Eestis Tartuffi avanud animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva võites üle 40 auhinna.

Mängufilm "Anton" ETV+ kell 21

Režissöör Zaza Urushadze viimaseks filmiks jäänud "Anton" jälgib kahe poisi sõpruse lugu bolševike okupatsiooni ajal enne näljahäda esimest lainet Ukrainas. Tegevus toimub 1920. aastal väikeses saksa koloonias Odessa oblastis, kuhu pärast pogromme satub elama juudi perekond: isa ja poeg Jaša. Jaša sõbruneb saksa poisi Antoniga, kellega koos ollakse tunnistajaks suurtele ajaloosündmustele. Film on valminud 2019. aastal Ukraina, Gruusia, Leedu, USA, Hispaania ja Kanada koostöös.

Mängufilm "Tõde ja õigus" ETV kell 21.20

Piduliku päeva lõpetuseks toob ETV ekraanil suurfilmi "Tõde ja õigus", mis valmis Eesti sajandaks sünnipäevaks. Tammsaare romaani ainetel valminud filmi režissöör ja stsenarist on Tanel Toom, peaosalisi kehastavad Priit Loog, Priit Võigemast, Ester Kuntu, Maiken Schmidt jt. Film on varustatud kirjeldustõlkega.

Eesti muusika päeva Raadio 2-s

Raadio 2 eetris kõlab sel päeval vaid kodumaine muusika. Eesti muusika päev algab hommikul kell 7 ja kestab südaööni välja.

Jupiter soovitab

Lisaks ERR-i portaalile saab aastapäeva ülekandeid jälgida otse ka Jupiteris, otselink on leitav 24. veebruaril avalehelt. Samuti koonduvad Jupiteri kõik saated ka järelevaatamiseks. Aastapäeva ootuses pakub Jupiter vaatamiseks kodumaist mängufilmi "Kertu" ja dokumentaalfilmi "Eestlase elu".