LeHanna muusikalisest pausist: ma ei taha seda enam kunagi kogeda

Eelmisel nädalal jõudis mitmeaastase pausi järel kuulajateni LeHanna ehk Hanna Martinsoni uus singel "Ainult siis, kui ...". Raadio 2 hommikuprogrammis tõdes laulja, et kuigi paariaastane paus muusikas oli vajalik, et mõista, mida ta edasi tahab teha, ei soovi ta sellist pausi enam kunagi uuesti läbi teha.

LeHanna eelmine singel ilmus 2021. aastal. "Elu tuli vahele," kommenteeris laulja, miks ta vahepeal muusikat välja ei andnud.

"Selle aja jooksul sai päris hästi paika, mida ma täpselt muusikaalaselt edasi tahan teha. Uus looming on kindlasti natuke rohkem popikas. See paus oli, nüüd on see läbi, ja ma ei taha seda pausi mitte kunagi oma elus enam näha," sõnas ta.

Tallinna Ülikoolis reklaami ja imagoloogia eriala lõpetanud Martinson õppis pärast keskkooli lõpetamist pool aastat ka lavakunstikoolis näitlejaks. Kuigi paberitega näitlejat Martinsonist ei saanud, on ta siiski näitlemisega ka pärast kooli poolelijätmist edasi tegelenud.

"Eestis on see äge, et tegelikult ei pea sul otseselt näitlejaharidust olema, et näitlemisega seotud asju teha. Ma olen näitlemisest alati huvitatud ja selliseid projektikesi meeldib mulle teha," rääkis ta.

Laulja tunnistas, et kuigi ta on rohkem muusikast huvitatud, on näitlemine ja muusika tema elus alati käsikäes. "Mulle meeldib laval ja tähelepanu keskel olla. Igas muusikus ja näitlejas on kindlasti tähelepanuvajadust, see käib selle ametiga kaasas," nentis ta.

Saates meenutas ta ka oma esimest kontserti, kus ta käis – selleks oli tivolis toimunud N-Euro kontsert. "Ma olin väga suur fänn ja ma sain Marek Sadama kätt katsuda. Ma olin lava ees, ta katsus mu kätt, ma läksin koju, võtsin valge paberi, panin sinna oma käe, mida ei pesnud kogu aja, mil ma tivolis olin, võtsin käe ära ja kirjutasin N-Euro sinna peale. Mul on see paber ikka olemas," pajatas laulja.