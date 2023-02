Kaire Vilgats: "Suvitajad" ei ole uusversioon filmist "Siin me oleme!"

Uus film põhineb Juhan Smuuli teosel "Muhu monoloogid", mille põhjal on varem loodud film "Siin me oleme!". Vilgats selgitas, et kuigi kahe filmi algmaterjal on sama, ei ole "Suvitajad" 1979. aastal linastunud "Siin me oleme!" uusversioon.

Vilgats meenutas, et filmi casting toimus nii, et tema sellest tegelikult teadlik ei olnud. Naine selgitas, et "Suvitajate" režissöör kutsus teda enne seda hoopis teistesse projektidesse väiksemaid rolle tegema, et näha, kui hästi Vilgats näitleja hakkama saab. "Tuli välja, et ma sain mingil määral hakkama, ja ta pakkus mulle seda rolli."

Filmis "Siin me oleme!" kehastas Vilgatsi tegelast Lia Laats. Vilgats tunnistas, et kuigi ta on suur Laatsi ja "Siin me oleme!" filmi fänn, siis Laatsi pealt ta oma rolli selgeks ei õppinud, vaid pigem lähtus ta Sohvi Veskit kehastades karakteri psühholoogilistest omadustest: mis tüüpi inimene Sohvi on ja miks ta domineeriv ning nipsakas on. "Sellel kõigel on mingi taust, mida ta varjab," märkis ta.

Vilgats, kes on ka muusikalides näidelnud, tõi välja, et suurim vahe muusikalides ja filmis näitlemisel on selles, kuidas räägitakse. "Ma olen harjunud rääkima suure lava distantsidega, et tagumisse ritta oleks kuulda ja näha. Filmis seda ei olnud. Sellega töötasime eraldi."

Enne esilinastust käis Vilgats filmi kolm korda vaatamas. "Ma tahtsin veenduda, kas ma saan rahuliku südamega esikale minna või ei lähe üldse," naeris ta. "Aga mulle meeldis, operaatorid on ikka väga head tööd teinud," sõnas ta.

"Seal oli võib-olla mingeid kohti, millega ma oleks saanud paremini hakkama saada, aga mind rahustati maha, et paljude näitlejatega on nii, et mingisugused väiksed okkad jäävad sisse," tõdes ta.