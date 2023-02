Ansambel Noorkuu, Koit Toome, Taukar ja Robert Linna mängisid "Hommik Anuga" saates mälumängu

Ansambel Noorkuu annab märtsi alguses Toome, Taukari, Linna ja Sepaga naisepäeva raames neli galakontserti "Meestelt naistele" ning mängisid sel puhul "Hommik Anuga" saates naistest inspireeritud mälumängu.

Mängu esimeses voorus arvasid muusikud ära riideesemete hooldusmärke ning teises voorus esitas Välba meestele küsimuse, milline maailmaime loodi kuninganna Amita koduigatsuse leevendamiseks. Kolmandas voorus tuli muusikutel vastata, miks muutus 1917. aastal naistemoes poisipea valdavaks ning neljandas, missugune naisfilmistaar leiutas esimese traadita side tehnoloogia.

Mängu viiendas voorus toodi muusikutele ette triiksärgid, millele igaüks nööbi ette õmblema pidi. Kiirem oli Kalle Sepp, kes sõnas, et ta peab tihti teatris näideldes oma riideid parandama, kui õmblejat võtta ei ole. Koit Toome tunnistas aga, et tema ei ole varem kunagi pidanud oma riideid ise parandama ning viib need alati vajadusel rätsepa juurde.

Mängu viimases voorus arvasid mõlemad meeskonnad ära lillesorte - ansambel Noorkuu arvas kõik lillesordid õigesti. "See oli tiimitöö," kommenteerisid nad enda botaanikateadmisi.